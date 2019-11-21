Van YYÜ’de "Sağlıklı Dijital Alışkanlıklar" semineri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bireysel ve ebeveynlere yönelik "Sağlıklı Dijital Alışkanlıklar" konulu bir seminer düzenlendi.

Van YYÜ ve Dijital Denge Derneği işbirliğiyle Cengiz Andiç Kültür Merkezinde ebeveynler, "Dengeli Dijitalleşme" konusu hakkında bilgilendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seminerde bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin girişimcilik ruhlarının gelişmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında farklı deneyimler kazanmaları amacıyla şu ana kadar çok sayıda etkinlik düzenlediklerini anımsattı. Rektör Şevli, “Önce hayat sonra teknoloji’ sloganında olduğu gibi o dengeyi kurmak çok önemlidir. Bölgemizde çok sayıda intihar vakaları yaşanmaktadır. Madde bağımlılığı da çok fazla yaşanmaya başlandı. Üniversite olarak hem öğrencilerimizi hem şehrimizin gençlerini bu tehlikeden kurumak zorundayız. Ebeveynler olarak bu konuda elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu anlamda çocuklarımızı dijital saldırılardan korumamız gerekiyor” dedi.

Program, Dijital Denge Derneği Kurucusu Tuğba Şengül’ün verdiği seminerle son buldu. Programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, akademisyenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

VAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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