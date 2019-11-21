Muradiye’de ‘cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele’ eğitimi

– Van’ın Muradiye ilçesinde ‘cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele’ eğitimi verildi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Biriminin öncülüğünde, Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Müftülüğünün destekleriyle Muradiye ilçesine bağlı mahallelerde ‘kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evlilikler, cinsel istismar, mahremiyet, intihar, madde bağımlılığı ve aile içi iletişim’ konularında eğitimler verilmeye devam ediliyor. Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi’nde yapılan eğitim; Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Erkan Bayram, İlçe Sağlık Müdürü Cumali Demirkol ve İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere tarafından verildi.

Eğitim sonunda vatandaşlarla sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

VAN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:22

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