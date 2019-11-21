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Van İHH’dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği

İHA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında broşür dağıttı.

Van İHH’dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, “Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında broşür dağıttı.
İHH Van Şubesi tarafından kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar, dağıttıkları broşürlerle vatandaşları çocuk hakları konusunda bilgilendirdi. Açıklamalarda bulunan İHH Van Şubesi Çocuk Sorumlusu Melek Oğuzyer, 20 Kasım 1989’da kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30’uncu yılını geride bıraktıklarını belirtti. Sözleşmenin dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu hakların korunması ve her türlü istismara, ihmale karşı dokunulmazlığını amaçlıyor olsa da, bugün insanlığın ne yazık ki bu asgari standartları sağlamaktan uzak kaldığını ifade eden Oğuzyer, “Çocuğun korunması, onun ‘bir insan’ olarak sevgi ve şefkate layık olmasının yanında, toplumun bir parçası olması ilkesine dayanır. Çocuğun fiziki, psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelişimi için uygun koşulların sağlanması, toplumun en temel vazifelerinden biridir. Tabiatı gereği kırılgan ve savunmasız olan çocuk, aileden başlayarak topluma uzanan kurallar çerçevesinde korunmaya ihtiyaç duyar” dedi.
Bir çocuğun sahip olduğu en temel hakkın her insan için olduğu gibi yaşama hakkı olduğunu hatırlatan Oğuzyer, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün yaşanan savaşlara baktığımızda en mağdur kesimi çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Sadece son bir yıl içindeki savaşlarda binlerce çocuk öldürülmüş ya da sakatlanmıştır. 2011 ile 2018 yılları arasında Suriye savaşında 24 bin çocuk, Yemen’de ise son üç senede 5 bine yakın çocuk hayatını kaybetmiştir. Filistin’de yaşları 1012 arasında değişen yüzlerce çocuk, İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiş; bu çocukların yüzde 75’i türlü fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalan Arakanlı çocuklar, işkenceden farksız bir yaşama mahkûm edilmiştir. Yaşamına devam eden pek çok çocuk da uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan eğitim hakkı, kimliğin korunması hakkı, annebaba ile yaşama hakkı, suiistimal ve ihmalden korunma hakkı, mülteci çocukların durumlarına ilişkin hakları, engelli çocukların durumlarına ilişkin hakları ve sosyal güvenlik hakkı gibi haklara sahip olmasına rağmen bu haklardan yararlanamamaktadır.”

VAN

21 Kasım 2019 Perşembe

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