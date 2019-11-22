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Tuşba’da ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı’ yapıldı

İHA

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, iş sezonunda yapılan hizmetleri değerlendirmek, ilçenin öncelikleri doğrultusunda 2020 iş sezonu çalışma programını belirlemek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere 'Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı' düzenledi.

Tuşba’da ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı’ yapıldı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, iş sezonunda yapılan hizmetleri değerlendirmek, ilçenin öncelikleri doğrultusunda 2020 iş sezonu çalışma programını belirlemek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı’ düzenledi.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Mahalle muhtarlarına belediye olarak iş sezonunda yaptıkları hizmetlerin yer aldığı bir sunum yapan Başkan Akman, yaklaşık 5 ay önce mahalle muhtarlarıyla bir araya geldikten sonra iş sezonunun startını verdiklerini hatırlatarak, “2019 çalışma programımızı ve 20192020 stratejik planımızı siz mahalle muhtarlarımızla yaptığımız toplantının ardında ilçemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hazırladık” dedi.
Bu yıl ki iş sezonunu mahalle muhtarlarıyla tam bir uyum içerisinde, kendilerinden gelen talep ve belediyenin de imkânları doğrultusunda çalışarak verimli bir şekilde geçirdiklerini söyleyen Başkan Akman, “İlçemizi daha yaşanır bir ilçe yapmak için elimizden gelen tüm çabaları sarf ettik. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye belirtti.
Merkez mahallelerde karşılaştıkları en büyük sorunların başında yeni yolların açılması ihtiyacının geldiğini ifade eden Başkan Akman, ancak mahallelerin talebi olan yeni yolların açılması için tapularının alınmış olması, ifrazların yapılıp, yol, park ve diğer terkinlerin yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Akman, “Bizim işimiz Allah rızası için vatandaşın işini kolaylaştırmaktır ve bunun için buradayız. Bir yanda buradaki işlerimizi takip ederken, bir yanda da hazırladığımız projeleri bakanlıklara sunarak destek alma çabası içindeyiz. Allah’a hamd olsun hizmet binamız, İskele Sahil Bandı 2. Etap, İskele Sahil Yolu, Mavi Bayraklı Halk Plajı İkinci Etabı, İstasyon Mahallesi Semt Çarşı gibi projelerimiz için bakanlıklar nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucu ciddi destekler aldık. Arsa sorununu çözdüğümüz takdirde şimdiye kadar bölgede eşi benzeri olmayan Millet Bahçemizi kuracağız. Biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Daha fazla proje ve daha fazla destek için ekiplerimizle gece gündüz durmadan ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda projeler hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugünkü toplantının sebeplerinden birinin de iş sezonunda yapmış oldukları hizmetleri mahalle muhtarlarıyla değerlendirmek olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Belediye olarak şimdi de 2020 iş sezonu planlamamızı yaparken, sizlerin görüş ve önerilerinizi almaktır. Çünkü gelecek yıl mahallelerimize yapacağımız hizmetleri sizlerin de görüş ve önerileriniz doğrultusunda şekillendireceğiz” şeklinde konuştu.
Tuşba Belediyesine bağlı 67 mahalle muhtarından özel durumu olan bir kaç kişinin dışında tamamının katıldığı toplantı, taleplerin alınmasıyla son buldu.

VAN

22 Kasım 2019 Cuma

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