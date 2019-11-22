Van’da trafik kazası; 1 ölü

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Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece ÇaldıranDoğubayazit yolu üzerinde bulunan Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İran uyruklu şoförün kullandığı tır yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu çıkartılarak Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

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