Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 2 keklik ile kafes ele geçirildi.

Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, VanErciş karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında 2 kafeste 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ‘İdari Para Cezası ve Tazminat’ kararı alınacak.

Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.

VAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:57

YATSI 18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.