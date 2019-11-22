Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı

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Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.

Van Gölü havzasında avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kuşların tedavileri yapılıyor. Kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tedavi ve bakımlarının ardından yeniden özgürlüklerine kavuşturuldular.

VAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:57

YATSI 18:17

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