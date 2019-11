Van'da üretilen tekne ve yatlara Ege ile Akdeniz'den de talep var

VAN'da üretilen deniz araçları Van ve yakın bölge illerine gönderilirken, son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgesindeki illerden de talep gelmeye başladı. Düşük maliyet ve iyi işçilik nedeniyle ürittikleri teknelerin tercih edildiğini belirten firma sahibi Nevzat Aydın, her bütçeye uygun tekne ve yat ürettiklerini söyledi.

Van'da 9 yıl önce tekne ve yat üretimine başlayan bir firma, ilk başlarda ürettiklerini Van'da satarken artık ülkenin diğer kentlerinden de talep almaya başladı. Ürettikleri tekne ve yatların her bütçeye uygun olarak tasarlandığını belirten firma sahibi ve İstanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın, son yıllarda Ege ve Akdeniz bölgesindeki illerinden de talebin arttığını söyledi. Düşük maliyetle bu işi yaptıklarını anlatan Aydın, "Van'da üretilen tekne ve yatlar ağırlıklı olarak Adana, Urfa illerine ve şimdi de Antalya, Yalova, İzmir, Rize ve Kuşadası'na gidiyor. Gün geçtikçe talep artıyor. Güzel, kaliteli ve ekonomik tekne yapıyoruz. Buradan tekne almalarının nedeni ekonomik olması. İşçilik bizde ucuz" dedi.

Her bütçeye uygun tekne ve yat ürettiklerini de belirten Aydın, "Van'ın, Türkiye'nin diğer batı illerine uzak olması hiç sıkıntı değil. Van'da üretilen tekneler büyük özenle ve standartlara uygun olarak yapılıyor. Bunun için denetmenler sürekli gelip denetimlerini yapıyorlar. O yüzden teknelerimizin bütün sularda can güvenliğiyle rahatlıkla kullanılabilir" dedi.

Tekne ve yat yapan işçilerden Burak Belek ise bu işi dedelerinden öğrendiğini söyledi. Daha önceleri sadece Van Gölü balıkçıları için balıkçı tekneleri yaptıklarını daha sonra bu işi geliştirdiklerini anlattı. Türkiye'nin diğer illerinde de siparişler gelmeye başlayınca daha da mutlu olduklarını anlatan Belek, "Burada balıkçı teknesi, özel yat, gezi teknesi, sandallar yapıyoruz. Bizim maliyetler daha ucuz olduğu için Ege ve Akdeniz'den de artık sipariş almaya başladık. Arkamda gördüğünüz tekne yakın zamanda Kuşadası'na gidecek. Çok güzel tekneler yapıyoruz. Bizim yaptığımız sac tekneleri çok fazla yapamıyorlar. Bunlar diğer illere TIR'larla gidiyor. Ekip tam olarak çalışırsa 2 ayda bir tekneyi bitirebiliyor. Teknenin anahtar teslim her şeyini biz burada yapıyoruz. Kuşadası'na giden teknenin ardından eminim siparişler gelecektik" diye konuştu.





