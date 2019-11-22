Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda dur durak bilmiyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki çiftçilerin en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçelerde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi yönünde projeler bir bir hayata geçiriliyor. Birçok mahalle arazisinde hayvan içme suyu (HİS) sıvatlarıyla mahalleliye büyük kolaylıklar sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, kullanıma elverişli olmayan sıvatlarda da iyileştirmeye gidiyor. Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan Halkalı Mahallesi’nde de geçmiş yıllardan kalma ve batık durumda olan sıvatlar iyileştirilerek daha verimli kullanımı sağlanırken, su kaynağı ile sıvat arasına 400 metre uzunluğunda boru döşenip su verilmesi sağlandı.

Yıllardır arazide hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamasında büyük sıkıntılar çektiklerini ifade eden Halkalı Mahalle Muhtarı Abdullah Sulu, mahalleliye hayvancılığı daha iyi şartlarda yürütmesi için yeni sıvatla büyük kolaylık sağlandığını belirtti. Sulu, ''Kendi imkanlarımızla yaptığımız sıvatlar ihtiyacın ancak yüzde 25'ini karşılıyordu. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunarak durumumuzu bildirdik. Sağ olsun ekipler hemen harekete geçtiler. Çok güzel bir sıvat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

Öte yandan, yine Tuşba ilçesi Göllü Mahallesi’nde de Tarımsal Hizmetler Dairesi ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından çiftçilerin arazilere ulaşması için 3 kilometre uzunluğunda arazi yolu da hizmete sunuldu.

VAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

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