Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki diş hekimlerini ziyaret etti.

Her yıl kutlanan 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli tüm diş hekimlerinin ve hiş hekimliğine hizmet eden personelin gününü kutlayarak, hekimlere gül ve isimleri yazılı bardak hediye etti. Burada konuşan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığın arttırılması, koruyucu diş hekimliği hizmetleri kavramına dikkat çekilmesi ve diş hekimliği hizmetlerine ilişkin kamuoyu oluşturulması anlamında çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek, “Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen tüm bölgelerinde en sık görülen sağlık sorunları arasındadır. Yaşam kalitesi açısından önemli kayıplara yol açan ağız diş hastalıkları; şeker hastalığı, kalpdamar hastalıkları, büyümegelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorununun gelişmesinde rol oynadığını gösteren kanıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmeleri, hastalıklar açığa çıktığında ise hızlıca tedavi edilmeleri gerekir. Ne yazık ki diş hekimine gitme sıklığı düşük oldukça kronik ve yıkıcı özellikte olan ağız diş sorunlarında tedavi genellikle hastalığın çok ilerlediği bir dönemde gerçekleşir. Tedavideki gecikme ise ağız diş sağlığı ve genel sağlığı bozarken, ayrıca sağlığa ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına neden olmaktadır. Haftanızı kutluyor, emeklerinize sağlık diyerek başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Müdür Sünnetçioğlu’na Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Başkan Yardımcısı Dt. Mehmet Aktaş ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Özkan Arık ile ADSM İdari ve Mali İşler Müdürü Efkan Doğan eşlik etti.

VAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

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