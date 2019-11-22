İpekyolu Belediyesinden atık pil toplama çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İpekyolu Belediyesinden atık pil toplama çalışması

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çevre bilincini geliştirmeye yönelik Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe sınırlarındaki okullarda "Atık Pil Toplama" kampanyası başlattı.

İpekyolu Belediyesinden atık pil toplama çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, çevre bilincini geliştirmeye yönelik Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ilçe sınırlarındaki okullarda “Atık Pil Toplama” kampanyası başlattı.
İpekyolu Belediyesi; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen kampanya doğrultusunda toplanan pillerin atık hale gelmeleri ile birlikte oluşturdukları kontrolsüz atık oluşumunu TAP Derneği ile kontrol altına alarak çevreye verdiği zararlı etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından okullara pil kutusu, masa üstü pil kutusu ve afişler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda muhtarlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına atık pil kutusu dağıtımları da yapılıyor.
30 Nisan 2020’de sona erecek proje kapsamında en çok atık pil toplayan okullara da ödüller verileceği belirtildi.

VAN

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 14:34
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü
YEREL HABERLER 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü
Gürpınar’da ücretsiz Wi-Fi hizmetinden 2 bin kişi faydalandı
YEREL HABERLER Gürpınar’da ücretsiz Wi-Fi hizmetinden 2 bin kişi ...
Van’da “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme” toplantısı
YEREL HABERLER Van’da “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme” ...
Van'da üretilen tekne ve yatlara Ege ile Akdeniz'den de talep var
YEREL HABERLER Van'da üretilen tekne ve yatlara Ege ile Akdeniz'den ...
Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda dur durak bilmiyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kırsalda dur durak bilmiyor
Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı
Van Gölü, bölgedeki iklimi dengeliyor
YEREL HABERLER Van Gölü, bölgedeki iklimi dengeliyor
Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele geçirildi
YEREL HABERLER Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele ...
Van’da park halindeki araç yandı
YEREL HABERLER Van’da park halindeki araç yandı
Erciş’te öğretmenler hünerlerini satranç turnuvasında gösterdi
YEREL HABERLER Erciş’te öğretmenler hünerlerini satranç turnuvasında ...
Van’da trafik kazası; 1 ölü
YEREL HABERLER Van’da trafik kazası; 1 ölü
Tuşba’da ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Tuşba’da ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı’ ...
Van’da odunluk yangını
YEREL HABERLER Van’da odunluk yangını
Müdür Karabağ’dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Müdür Karabağ’dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı
Başkan Sağlam’dan VANESOB Başkanvekili Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Sağlam’dan VANESOB Başkanvekili Çelik’e ...
Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan, Bostaniçi Mahallesi’nde ...
Başkan Tanış husumetli aileleri barıştırdı
YEREL HABERLER Başkan Tanış husumetli aileleri barıştırdı
Van’da eski hükümlüler iş sahibi oluyor
YEREL HABERLER Van’da eski hükümlüler iş sahibi oluyor
İŞKUR, engelli ve eski hükümlüleri iş sahibi yapıyor
YEREL HABERLER İŞKUR, engelli ve eski hükümlüleri iş sahibi yapıyor
Van İHH’dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
YEREL HABERLER Van İHH’dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği
Muradiye’de ‘cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele’ eğitimi
YEREL HABERLER Muradiye’de ‘cinsel istismar ve kadına yönelik ...
Van YYÜ’de "Sağlıklı Dijital Alışkanlıklar" semineri
YEREL HABERLER Van YYÜ’de "Sağlıklı Dijital Alışkanlıklar" semineri
Erciş’te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Erciş’te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ...
Van’da yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışması
YEREL HABERLER Van’da yaya yolu ve kaldırım yenileme çalışması
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X