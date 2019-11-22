Edremit’te ‘Geleceğini Çöpe Atma, Pet Şişeni Potaya At’ çalışması

Van’ın Edremit Belediyesi, ‘Geri Dönüşüm’ projesine tam destek amacıyla ilçe merkezinin birçok noktasına basketbol potası görünümündeki ambalaj atık toplama kutusu yerleştirilerek, atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda güzel bir çalışmaya imza attı.

Edremit Belediyesi, hayata geçirdiği basketbol potası şeklindeki çöp kutularıyla çöp atmayı eğlenceli hale getirirken, çevre bilinci oluşturmayı da amaçlıyor. Edremit Belediyesi, doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını sağlamak ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yaparak, öğrenciler başta olmak ilçe halkına çevre bilincini aşılayan Edremit Belediyesi, şimdi de basketbol potası şeklindeki çöp kutularıyla özellikle pet şişelerin geri kazanımı adına önemli bir projeye imza attı.

“Geleceğini Çöpe Atma, Pet Şişeni Potaya At” sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında ilk potalar Edremit Kent Meydanı ve Prestij Cadde’ye bırakıldı. Geçiş noktalarına yerleştirilen potalara ilk pet şişelerini atanlar ise öğrenciler ve vatandaşlar oldu. Pet şişe atmanın ilk defa bu kadar eğlenceli hale geldiğini belirten vatandaşlar, kimi turnike kimi ise smaç gibi basket atma yarışı içine girdi.

“Ekonomiye büyük katkı sunacak”

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, basket potası şeklindeki çöp kutuları ile toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sunacağının altını çizdi. Başkan Say, “Plastik türü çöpler asırlar boyunca doğada kalabiliyor. Ama bizim hedefimiz bunları tekrar değerlendirerek ekonomiye katkı sunmaktır. Proje ilgi görüyor. Özellikle gelecek nesile bu duyarlılığı aşılamak, bizler için daha da önemli” dedi.

VAN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:22

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