Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını 30 mağlup etti. 20192020 Kadınlar Voleybol sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, geri de kalan 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Fevzi Çakmak Ortaokulu Spor Salonunda Mardin Gençlik ve Spor Kulübünü 2514, 2514 ve 2515 setleriyle 30 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın voleybol takımı, 2. Lig 8. Grupta 1 maç eksiğiyle liderin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

VAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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AKŞAM 16:56

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