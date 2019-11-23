Erciş'te LPG yükü tanker kaza yaptı

Van’ın Erciş ilçesinde LPG yüklü tanker bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri tankerde patlama olmazken, sürücü ise yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Edinilen bilgilere göre kaza ErcişVan kara yolu Kozluca Mahallesi mevkinde meydana geldi. İzmit’ten Hakkari’ye LPG götüren Faruk C. yönetimindeki 61 K 5823 plakalı tanker, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın duyulmasının ardından her hangi bir gaz kaçağına karşı polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapatılırken, itfaiye araçları da hazır kaza yerinde bulundu. Kara yolunda trafiğin tek şeritten sağlandığı belirtildi.

VAN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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