Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, saat 00.22’de merkez üstü Tuşba’nın Akçift Mahallesi’nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 5 kilometre derinlikteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

VAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:24

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AKŞAM 16:56

YATSI 18:16

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