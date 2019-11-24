Başkan İlhan’dan gündem toplantısı

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, gündem toplantılarının dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, gündem toplantılarının dördüncüsünü gerçekleştirdi. Başkan İlhan, düzenlenen toplantıda bu hafta ki gündemlerinin çevre yolu olduğunu söyledi başkan İlhan, Van Çevreyolu yıllardır türlü bahanelerle yapılmamaktadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak çevreyolu konusunda daha önce defalarca açıklamalarımız oldu çevreyolunda duyarlılık oluşturmak için iki kez iftar verdik fakat bu yıl yeniden yapımına başlanacak diye 3. kez gerçekleştireceğimiz çevreyolu iftarını da erteledik. Geçmişte belediyenin farklı partide olmasını bahane eden iktidar şu anda da çeşitli bahaneler üretmektedir. Aynı şekilde Van Çatak Pervari üzerinden Siirt’e giden yol da yapılmamaktadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak iktidara geldiği günden bu yana yol yapmakla övünen iktidar partisine Van’ın ulaşımıyla ilgili sorularımız olacaktır. Van Çevreyolu niçin yarım kalmıştır? Çevreyolu için diğer illerde kamulaştırma uygulanırken niçin Van’da 18. Madde uygulanmaktadır? Çevreyolu askıya mı alınmıştır? Van Siirt karayolu niçin yapılmamaktadır? şeklinde konuştu.

VAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:24

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