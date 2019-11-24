AK Parti’li Arvas’tan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Abdulahat Arvas, yayımladığı mesajda, “İnsanın faydasına olan her şeyi emreden İslam dini, öğrenme ve öğretmeye de çok büyük önem verir. İşte bu nedenle ilim ve irfan dini olan İslam'ın ilk emri ‘oku’dur. İlimsiz amel olmayacağı için, herkesin ilim öğrenmesi de Allah (c.c.) tarafından farz kılınmıştır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) ‘İlim Çin'de de olsa gidip alınız’ buyurmuşlardır. Yine hafızalarımıza kazıdığımız ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözü, medeniyetimizin öğretene ne kadar büyük değer verdiğinin tezahürüdür. Ülkemizde öğretmene verilen değerin bir nişanesi olarak her yıl 24 Kasım’da kutlanan bu anlamlı ve özel günde, büyük fedakarlık, özveri ve sabırla yeni nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

VAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:56

YATSI 18:16

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