Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.

Sabah saatlerinde valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'anı Kerim tilaveti ile sürdü. Aday ve emekli öğretmenler adına yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, memleketin çoğu köyünde genellikle sarı renkte iki mütevazi yapıya rastlanıldığını söyledi. Bu yapılardan birinin köyün okulu diğerinin ise öğretmen lojmanı olduğunu ifade ederek, "Bu iki yapı ülkemizin kalkınmasının özetidir. Bugünlerimizi türlü yoksulluklar içerisinde, büyük zorlukların üstesinden gelerek, Atatürk'ün izinden memleket çocuklarını ilimle, irfanla buluşturmaya çalışan öğretmenlerimize ve o öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilere borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan çocuklarını ilimle buluşturma mücadelesi içindeyken, şehit edilen tüm öğretmenleri sevgi, saygı ve minnetle anıyor, onlara layık olmak için çok çalışmamız gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, öğretmenlerin öğrencilerinin başarısıyla övündüğünü belirterek, "Bugün iyiyi, doğruyu, vatan ve bayrak sevgisini öğrendiysek, bunu bizi yetiştiren öğretmenlere borçluyuz. Yaptığımız iş çok önemli bir iştir. Biz öğretmenler, üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz. Öğretmenlik mesleği çok ağır, kutsal, veballi bir meslektir. Biz öğretmenler, topluma yön veren iyi insan, iyi nesiller yetiştiren kutsal vazifesinin talipleriyiz. Aldığımız şuurla kadim kültürümüzü yeni nesle aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Öğretmenler Kupası İl Yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesi ile devam eden program, aday öğretmenlerin yemini ve oratoryo gösterisiyle son buldu.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

VAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:24

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