Van’ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından, idareci ve öğretmenlerden oluşan topluluk, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte karanfil bıraktı. Programda ayrıca, Erciş Kara Yusuf Paşa Camisinde deprem şehidi öğretmenler için mevlit okutuldu.

VAN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:56

YATSI 18:16

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