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Başkan Sabırlı'dan ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü' mesajı

İHA

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Birleşmiş Milletlerin 25 Kasım 1999'da ilan ettiği Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kaza süsü verilmiş kadın cinayetlerinden birinin hikayesidir. 1960 yılı 25 Kasım'ında Mirabel kardeşler diye anılan Dominik Cumhuriyeti'nde 3 kadın kaza olarak üstü örtülmeye çalışılan bir cinayete kurban gitti. Bu üç cesur kadının suçu, Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör Turijillo rejimine karşı direnişin sembolü haline gelmekti. Yaşamları boyunca defalarca gözaltına alınmış, işkence görmüş üç kadının 25 Kasım'da hapishanedeki eşlerini ziyarete giderken kaza süsü verilerek öldürülmeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve Mirabel kardeşler halk için büyük bir sembol haline geldi. 1999 yılında Birleşmiş Milletler bu tarihi Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul etti ve bünyesindeki ülkeleri bu konuda çalışmalar yapmaya yükümlü kıldı. Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadınlarımız, geleceğimizin temellerini atan geleceğimizin mimarları bir medeniyeti inşa eden en önemli varlığımızdır. Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan, bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız, şiddete değil sevgiye muhtaçtır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle biz toplum olarak bir arada olmalıyız, bu şiddeti elbirliği ile bertaraf etmeliyiz. Dünyanın hemen her bölgesinde; sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddet her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların maalesef acı bir gerçeğidir. Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Dileğim; annelerimize, bacılarımıza kalkan ellerin ve sözlerin son bulmasıdır” dedi.

VAN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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