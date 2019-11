24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Van’da The Rest Coffee tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı. The Rest Coffee’de düzenlenen programda birbirinden lezzetli menülerle geceyi keyifle geçiren öğretmenler, daha sonra canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Canlı müzik eşliğinde zaman zaman duygulu anlar yaşayan öğretmenler, kimi şarkılara da eşlik ettiler. Geceyle ilgili açıklamada bulunan The Rest Coffee İşletme Müdürü Cihan Akbal, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin yılın bir günü değil bütün günlerinde hatırlanması gerektiğini söyledi. Geleceği şekillendiren öğretmenlere güzel bir gece yaşatmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini dile getiren Akbal, “Öğretmenler, bu dünyadaki en kutsal mesleği icra ediyorlar. Çünkü onlar insan yetiştiriyorlar. Bu anlamda yaptıkları işin ne kadar önemli ve ne kadar kutsal olduğunun bilincinde olan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

The Rest Coffee olarak sürekli bu tür organizasyonları düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Akbal, “Amacımız, halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu kapsamda sürekli kendimizi yeniliyoruz. Deneyimli personel ve kaliteli hizmetimizle her zaman Van halkının hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

VAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:55

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.