Tuşba Belediyesinden lösemili çocuklar yararına tiyatro gösterisi

Van’ın Tuşba Belediyesi, lösemili çocuklar yararına düzenlediği tiyatro gösterisiyle engelli ve dezavantajlı çocukları sanatla buluşturdu.

Her gün hayata geçirdiği yeni bir sosyal projeyle Van gündemindeki yerini koruyan Tuşba Belediyesi, bu kez de lösemili çocuklar yararına tiyatro oyunu sahneledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği, anaokulu öğretmeni, çocuk gelişim uzmanı ve aynı zamanda bir vantrolog olan Çiğdem Dağtekin’in, çocukları için yaptığı ancak daha sonra meslek haline getirdiği ve ‘Marmelat’ ismini verdiği kuklasıyla Vanlı çocuklarla buluştu.

Kurduğu kendisine ait ‘Kuklamanya’ tiyatrosu ile bugüne kadar sayısız çocuğun hayatına dokunan Dağtekin, Tuşba Belediyesinin daveti üzerine kukla gösterisini bu kez engelli ve dezavantajlı çocuklar için yaptı. Dağtekin’in, engelli ve Şemsibey Mahallesi’nde oturan dezavantajlı çocuklar için yaptığı gösteriyi, Kültür ve Sosyal İşler Müdiresi Gül Ebinç ile Belediye Başkanı Salih Akman’ın eşi Aygül Akman da izledi. Çocuklar, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatili de fırsat bilerek gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık 100 engelli ve dezavantajlı çocuğun izlediği tiyatro oyunun tüm gelirinin lösemili çocukların yararına kullanılacağı kaydedildi.

VAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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