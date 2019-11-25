Başkale'de 4 bin 750 aileye kömür yardımı

Van’ın Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 4 bin 750 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı yapıldı.

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmaya devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 4 bin 750 aileye, 7 bin ton kömür yardımı yapıldı. 4 bin 750 aileye hane başı 1 ton 325 kilo olarak dağıtımına başlanılan kömürü kış gelmeden vatandaşların kapısına teslim edildiğini söyleyen Başkale Kaymakamı Asım Solak, vatandaşlara imkânlar doğrultusunda ayni, nakdi, sağlık, kırtasiye ve giyim yardımlarının devam ettiğini belirtti. Solak, “Bu konuda elimizden gelen her şeyi tüm ekibimizle yapıyoruz" dedi.

VAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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