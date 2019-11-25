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Hayalini karton kamera ile gerçekleştiren Abdulselam'a kamera eğitimi

DHA

TÜRKİYE Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştiren 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı (11) okulunda ziyaret etti, kamera eğitimi verdi. Çok mutlu olan Abdulselam ve öğretmeni Hulusi Çakır, Başkan Polatel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya gidecek.

TÜRKİYE Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameramanlık hayalini kartondan kamera yaparak gerçekleştiren 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'ı (11) okulunda ziyaret etti, kamera eğitimi verdi. Çok mutlu olan Abdulselam ve öğretmeni Hulusi Çakır, Başkan Polatel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya gidecek.
Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Çetin ve Sariye çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayalini karton ve fon kağıtlarından yaptığı kamera ile gerçekleştirdi. Kameramanlık hayalinin 7 yaşındayken televizyonlarda haber izlerken başladığını anlatan Abdulselam, haberleri dikkatlice izlerken de kameraman olmaya karar verdiğini söyledi. Arslan, daha sonra babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Arslan, yaptığı kamerasını okula getirip öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Arslan'ın sınıf öğretmeni, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan yapılan kamerayı kendi sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.
HABER KAMERAMANLARI DERNEĞİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Arslan ile ilglii haberlerin gazete ve televizyonlarda yayınlanması, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in de dikkatini çekti. Bunun üzerine Polatel, beraberindeki Dernek Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kara ve Dernek üyesi olan görüntü yönetmeni Sinan Demirkaya ile Van'a geldi.
Akköprü İlk ve ortaokuluna gelen Polatel ve beraberindekileri, Abdulselam ve sınıf öğretmeni Çakır, okulun önünde karşıladı. Sınıfa geçen Polatel, Abdulselam'ın yaptığı karton kamerayı inceledikten sonra beraberinde getirdikleri profesyonel kamerayı gösterip kamera eğitimi verdi. Abdulselam profesyonel kamera ile çekim yaparken, Başkan Polatel de karton kamerayı omuzuna alıp, Abdulselam'ı çekti. Yönetmen Demirkaya, sınıftaki tüm öğrencilere kamera kullanımını öğretti.
ABDULSELAM, ANKARA'YA GİDİYOR
Oldukça mutlu olan Abdulselam, sınıf öğretmeni Çakır ile Başkan Polatel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak bugün de Ankara'ya gidecek. 
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel, Abdulselam'ın karton kamerasını yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada gördüklerini belirterek, "Kendi tasarımı ile yaptığı bir kamera. Kartondan yaptığı kamera bizim dikkatimizi çekti. Bunun üzerine hemen Hulusi öğretmenle irtibata geçtik. Bu çocuğun dünyasında gerçek kamerayı göstermek için Abdulselam'ın sınıfına geldik. Burada Abdulselam'la tanıştık. Sağ olsun bizi çok yi karşıladı. Kendisini tanımaktan büyük keyif aldık. Bir çocuğun hayali eğer kartondan kamera yapabilecek kadar büyükse biz bu çocuğun ayağına gideriz. Abdulselam bizim Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin en küçük üyesi olacaktır. Bizim gerçek kameramızı gösterdik. Onun kartondan yaptığı kamerayı da gördük. Özelliklerini bize anlattı. Biz de büyük kameramızın özelliklerini ona anlattık. Bugün Abdulselam'ı ve öğretmenini de yanımıza alıp Ankara'ya gideceğiz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ankara'da makamında Abdulselam´la tanışmak istiyor. Abdulselam'ı Sayın Bakanımızın yanına götüreceğiz. Orada bakanımızla tanıştıracağız. Çünkü büyük hayalleri var. O büyük hayallerini gerçekleştirmesi için biz bir vesile olduk. Bu vesile inşallah hayırlara vesile olur" dedi.
PROFESYONEL KAMERAYI KULLANINCA ÇOK HEYACANLANDI
Polatel, Abdulselam'ın profesyonel kameranın en ince ayrıntısına kadar baktığını ifade ederek, "Bizi zevkle dinledi. Kendi kamerasını da bize anlattı. Sağ olsun güzel bir hayali var. Türkiye genelinde Türkiye Haber Kameramanları Derneğimizin 400 üyesi var. Abdulselam 401'inci üyemiz oldu" diye konuştu.
ÇOK MUTLUYUM
Hayaline kavuşan Abdulselam Arslan ise profesyonel kamerayı görünce çok heyecanlandığını anlatarak, "Benim yaptığım kameradan daha güzel. Kamera ile ilgili bilmediğim şeyleri öğrendim. Büyüyünce bu kameradan bir tane alacağım. Ankara'ya gideceğim için de çok heyecanlıyım. Profesyonel kamerayı çok beğendim. Kameranın özelliklerini öğrendim. İnşallah çok iyi bir kameraman olurum. Derneğinde en küçük üyesi olduğun için de ayrıca mutluyum. Kültür Bakanı'na ve Dernek Başkanı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

VAN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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