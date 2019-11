Van Kitap Fuarı kapılarını 3. kez açıyor

Van’da kitapseverlerin heyecanla beklediği Doğu Anadolu'nun en büyük kitap fuarı 3. kez kapılarını açıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde, Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezinde 1322 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Kitap Fuarına yüzlerce yazar ve yayınevi katılacak. Ayrıca birçok ünlü yazar ve şair de imza günlerinde Vanlı kitapseverlerle buluşacak. Can Yayınları, Türkiye İş Bankası Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Doğan Yayınları, Tük Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yayınları başta olmak üzere 120 farklı yayınevinin katılacağı fuara ünlü yazarlar Ataol Behramoğlu, Ahmet Ümit, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Günbay Yıldız, Abdurrahman Dilipak, Emine Şenlikoğlu, Kahraman Tazeoğlu, Vahdettin İnce, Vehbi Vakkasoğlu, Emre Dorman ve Selim Temo olmak üzere 51 yazar ve şair katılım sağlayacak.

10 gün sürecek olan kitap fuarına Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit Kent Meydanı, Şişli Öğretmenevi, Hazreti Ömer Camii ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs alanı olmak üzere 4 noktadan da her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak. Aynı zamanda merkez ilçeler başta olmak üzere farklı okullardan 25 bin öğrenci de belediyeye ait araçlarla fuar alanına ücretsiz olarak taşınacak.

Vanlı kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği fuarın resmi açılış töreni ise 13 Aralık Cuma günü yapılacak ve her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Geçtiğimiz yıl 2.’si düzenlenen Van Kitap Fuarını yaklaşık 250 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl ise 500 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

VAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:55

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.