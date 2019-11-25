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Vanlı kadınlar ‘şiddete hayır’ dedi

İHA

Van'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla bir araya gelen kadınlar 'şiddete hayır' dediler.

Vanlı kadınlar ‘şiddete hayır’ dedi

Van’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla bir araya gelen kadınlar ‘şiddete hayır’ dediler.
Soydan Kavşağı’nda bir araya gelen kadınlar, Van Devlet Tiyatrosuna kadar yürüdü. Burada kadınlar adına bir konuşma yapan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kadına şiddete hayır dediklerini ifade ederek, “17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. Hal böyle iken her ‘kadın’ konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır” dedi.
Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makamın bir kadının yaşam hakkından daha değerli olmadığına vurgu yapan Duran, “Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. Ak kadınlar olarak titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bizler ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kadınların aynı anda ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmasının ardından program Van Devlet Tiyatrosunda devam etti. Burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez ise, şiddetin; töre, namus, gelenek gibi kılıflarla normalleştirilmeyecek acımasız ve aşağılık bir eylem olduğunu dile getirerek, “Ne yazık ki günümüz toplumunda şiddet gören kadınlar, aileyi küçük düşürme ve toplum içinde rezil olma kaygısı ile susturulmakta, maruz kaldığı şiddet normalleştirilmektedir. Ancak ahlaki ve insani olmayan şiddetin toplum tarafından duyulması değil, kadına şiddete yönelmektir. Bizler bu durumun asla normal bir durum olmadığının bilincinde olmalıyız. Hukuki ve insan haklarımızı bilmeli ve şiddete tepki verme cesaretine sahip olmamız gerekmektedir. Yetiştirdiğimiz evlatlarımızı da bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Ancak bir toplum bu şekilde değişir” dedi.
Toplumu değiştirecek anahtarın kadınlar olduğunu ifade eden Bilmez, “Kişi kendine ne kadar değer verir, saygı gösterirse yaşadığı toplumda o kişiye o kadar değer verir ve saygı duyar. Kendini olduğu gibi kabul eden, kendini olumlayan, kendine saygı duyan, özgüveni yüksek kadınlar olmayı başardığımız an huzurlu, güçlü ve sağlıklı bir toplumu inşa etmeyi başarmışız demektir. Allah’ın bize bahşettiği değerin, gücün, fıtratımızda var olan bu cevherin farkında olalım ve layıkıyla sahip çıkalım” diye konuştu.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Abidin Göksoy da, kadına yönelik şiddetin; fiziksel, cinsel, psikolojik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan bu tür eylemlerde tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olduğunu belirterek, “Kadına şiddetin nedenlerine baktığımızda; biyolojik nedenler, psikolojik ve sosyal nedenler ile ekonomik nedenlerden oluştuğunu görmekteyiz. Şiddet çeşitlerini incelediğimizde ise psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şeklinde unsurlar ön plana çıkmaktadır” dedi.
Kadına şiddetle mücadelede devletin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ciddi anlamda çalışmalarının olduğunu ifade eden Göksoy, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol imzalanmış, kadına şiddetle mücadelede ilgili kurumlara eğitim verilmiştir. Böylece ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar, merkezde ve taşrada kendi paydaşları ile işbirliğine giderek kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele etmektedirler” ifadelerine yer verdi.
Drama gösterimi ile devam eden program, Psikolog Ayşe Çörtük tarafından verilen konferans ile sona erdi.
Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve kadınlar katıldı.

VAN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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