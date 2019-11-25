İlk ders Rektör Şevli’den Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: “Van YYÜ’ye hukuk fakültesi kuracağız”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu İMKB Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek ara tatilinin ardından ilk dersi verdi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 20192020 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin sona ermesiyle birlikte ders başı yapan İpekyolu İMKB Fen Lisesi öğrencilerinin matematik dersine girdi. Ders sonrası öğrencilerle sohbet eden Rektör Şevli, Van YYÜ’de hukuk fakültesinin kurulacağı müjdesini de verdi. Öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Şevli, “Fen lisesini kazanmak kolay değil, büyük bir maraton sonucunda fen lisesini kazanıyorsunuz. Fen lisesi öğrencilerine yakışır şekilde sizleri ileride Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde görmek istiyoruz. Matematik insana çok farklı bir analitik düşünme yeteneği kazandırıyor. Siz üniversiteye başlayacağınız zaman hangi bölüme giderseniz gidin zaten mühendislik alanlarında, fen alanlarında birinci sınıfta matematiksel analiz dersi okutulur. Bugün mimarlık okuyacaksanız yine matematik bilmeniz gerekiyor. Hangi fakültede, hangi bölümde okuyacaksanız okuyun, herkese matematik öğretilir. Ben hukuk fakültelerinde matematik dersi yok diye biliyorum. Biz inşallah Van YYÜ’ye hukuk fakültesi kuracağız. Kurduktan sonra hukuk fakültesinin birinci sınıfına da iki saat matematik ve mantık dersini koyacağız. Matematikle mantığın arasında çok ciddi bir ilişki var. Siz bir kişinin savunmasını, müdafaasını yapacağınız zaman tamamıyla bir mantık süzgecinden geçmeniz gerekiyor” dedi.

Ders, Okul Müdürü Tuğba Tuğ Karoğlu’nun Rektör Şevli’ye çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

VAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:55

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.