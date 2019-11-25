Özalp'ta samanlık yangını

2020 Üç aylar ne zaman başlayacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Özalp ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Aşağı Ayazca

Mahallesinde meydana geldi. Haber veilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.

VAN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:55

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.