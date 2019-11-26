Van YYÜ'de ‘Kadına Yönelik Şiddet’ paneli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir panel düzenlendi.

Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir panel düzenlendi. Van YYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından organize edilen panele Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Serpil Sancar ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Hilal Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Programda konuşan Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, panelde yüksek bir sinerji ile kadına yönelik şiddetin ele alınacağını ve dünya düzleminde bir sorun olan bu konuyla ilgili farkındalığın oluşacağına inandığını söyledi. Prof. Dr. Kayri, 1995 yılında Pekin’de toplanan Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansında, kadına yönelik şiddetin “Kadının fiziksel, cinsel, psikolojik zarar görmesi ve acı çekmesiyle sonuçlanan (veya sonuçlanması olası olan) hareketlerin, tehdidin, baskının yapılması” şeklinde tanımlandığını hatırlatarak, "Küresel bir sorun haline gelen bu konu her yıl 25 Kasım tarihinde uluslararası düzeyde ele alınmakta ve bu sorunun; psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel boyutları ele alınmakta olup sorun ve çözüm önerileri ortaya konulmaktadır. Üniversitemizde gerçekleşen bu etkinliğin amacına hizmet etmesini diliyor, bu etkinliğin oluşmasına katkı sağlayan Van YYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Öğretim Görevlisi Sema Sancak ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığını temsilen Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Yılmaz’a ve değerli konuşmacılarımıza içten teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" diye konuştu.

Kayri'nin ardından panelistler Prof. Dr. Serpil Sancar ve Dr. Öğretim Üyesi Hilal Arslan birer sunum yaptı. Soru cevap kısmının ardından Kayri tarafından panelistlere çiçek verilmesiyle etkinlik sona erdi.

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