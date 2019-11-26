Van YYÜ'de Öğretmenler Günü kutlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

Panel, sergi ve konser gibi etkinliklerin yer aldığı programa; Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "Burada bulanan arkadaşlarımızın önemli bir bölümü öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye'de sayılı eğitim fakülteleri arasına girmeyi başarmış, eğitim kadrosu ile çok güçlü bir fakültedir. İnşallah bu fakülteyi daha yukarılara hep birlikte çıkaracağız. Benden önceki konuşmacılarımız, öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Öğretmenlik her konuda ülkenin en seçkin, en kıymetli ve en değerli mesleğidir. Ben başta eğitim fakültemiz olmak üzere bu programda emeği olan herkese teşekkür ederim. Hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik'in de bir konuşma yaptığı etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün önemiyle ilgili bir sunum yaptı. Konuşmalardan sonra "Öğretmen" konulu panele geçildi.

Panelin ardından "Fakülte Akademik Gençlik Korusu" bir müzik ziyafeti sundu. Müzik dinletisinin ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Sergisinin gezilmesiyle etkinlikler sona erdi.

VAN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:26

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