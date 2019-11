Çaldıran’da ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi

Van’ın Çaldıran Kaymakamlığı öncülüğünde ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi hayata geçirildi.

Çaldıran Kaymakamlığı Proje Ofisi, İlçe Halk Kütüphanesi, Tapu Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında düzenlenen programa; Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Cumhuriyet Savcısı Bahattin Kaçmaz, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, getirdikleri kitapları okumalarının ardından kitap kumbarasına attılar. Projenin üç ay devam edeceğini söyleyen Çaldıran Kaymakamı Adem Can, kütüphanelerin bir yerinların ön yüzü olduğunu belirterek, “İlçemizde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesine ilginin yoğun ilgi olması bizleri mutlu etti. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçemiz kırsalında bulunan okullarımızın kütüphanelerinin raflarında kitapların yer alabilmesiyle birlikte öğrencilerinizin eğitim öğretimine de ciddi anlamda katkı sunacaktır” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, ilçedeki 120 okulda 19 bin 500 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirterek, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın adı altında üç ay boyunca yürütülecek olan proje, ilçemiz öğrencilerinin eğitimine ciddi anlamda hizmet edecektir. Bu tür projelerin yaygınlaştırılması için Çaldıran Belediyesi olarak her türlü olanağımızı seferber etmeye hazırız” diye konuştu.

