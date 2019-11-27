Özalp ilçesinde ilk defa katarakt ameliyatı yapıldı

Van’ın Özalp ilçesindeki devlet hastanesinde bir ilk Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özkan Önal tarafından katarakt ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Özalp Devlet Hastanesine müracaat eden 65 yaşındaki Süslü Sağınç isimli hastada, tıp dilinde NS denilen katarakt tespit edildi. Ameliyat öncesi görmesi yüzde 2/10 olan hasta, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özkan Önal tarafından yapılan başarıyı operasyonla görme düzeyi yüzde 80'e çıktı. İlçede ilk defa yapılan katarakt ameliyatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “İlçe hastanelerimizde bizleri de sevindirecek gelişmeler yaşanmaktadır. Özalp Devlet Hastanemizde bir ilk gerçekleştirildi. Hastanemize beş yeni cerrah atandı. Sadece göz değil, birçok ameliyat ilçemiz devlet hastanesinde başarılı şekilde yapılabilmektedir. Burada bir ilk olarak katarakt tespit edilen bir hastamızın ameliyatı Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özkan Önal tarafından gerçekleştirildi, Ameliyat sonrasında önemli derecede başarı elde ettik” dedi.

Kataraktın genellikle yaş ilerledikçe görüldüğünü dile getiren Sünnetçioğlu, “60 yaş ve üstü kişilerde katarakt gelişme riski yüzde 70’tir. Ancak artık 50’li ve daha genç yaşlarda da görebiliyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük göz problemlerinden biri olan bu hastalığında tedavisini ilçemizde yaparak, 62 kilometre yol kat edip merkeze gidilmemesinin önüne geçilmiş olundu. Hastanemizi hep daha iyi noktalara getirmek ve daha kaliteli sağlık sunumu yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

VAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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