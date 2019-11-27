Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı

TÜRKİYE'de küçükbaş sayısının en fazla olduğu iller arasında bulunan Van'dan 30 bin hayvan, Katar'a ihraç edildi. Hayvancılıkla uğraşanların yüzünün gülmesini sağlayan bu ihracatın devamının geleceği belirtildi. Özalp Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Emin Polat, son 1 yıldır yapılan 30 bin hayvan ihracatının 20 binini ilçeden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meraları ve bitki örtüsü ile ciddi potansiyele sahip Van'da hayvancılık, önemli yer tutuyor. Türkiye'de en fazla küçükbaş bulunan iller arasındaki Van'da, son 1 yıldır küçükbaş ihracatı yapılıyor. İhracatın büyük bölümü ise kentin hayvan varlığı açısından önemli ilçesi olan Özalp'ten gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Emin Polat, yapılan görüşmelerin ardından 30 yıl sonra Katar'a ilk ihracatı yaptıklarını söyledi. Polat, son 1 yıldır 30 bin hayvan ihracatının 20 bininin de Özalp'ten gerçekleştirildiğini söyledi.

'TİCARET DEVAM EDİYOR'

6 firmanın ihracat için beklediğini belirten İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Polat, "Bu firmalar bakanlıktan resmi olarak izinleri almış durumdalar ve yıl boyu bu ihracatlar devam edecek. Yapılan hayvan ihracatının ilki hava yoluyla Katar'a gitti. Şu anda kara yoluyla bu ticaret devam ediyor. İhracat başvurularımız da var. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen firmalara ihracat izni veriliyor. Bu ihracatları yapılması Van'a ve ilçemize çok olumlu yansımaları oldu. Besicilerimiz için cesaret kaynağı oldu. İlçemizde en büyük geçim kaynağı küçükbaş hayvancılığı ve bu da çiftçilerimizi küçükbaş hayvan pazarını canlandırdı yani bölge için çok olumlu oldu" dedi.

Özalp'te yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Eşref Gönülçeken ise 6 aydır Katar'a hayvan gönderdiklerini kaydederek, "Bu bizim vatanımıza, ilimize, ilçemize çok faydalı olan bir şeydir. Burada herkes kazanıyor. Şu anda herkes umutlu. Hayvanlarımız artık daha fazla para ediyor" diye konuştu.

Katar'dan gelen Mahmoud Makı da Özalp'ten Katar'a küçükbaş aldıklarını ve bunun devamının geleceğini belirterek, "Yılbaşına kadar 5 bin hayvan daha alacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor ve çok memnunuz" dedi.



VAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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