VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.

Öğretmenliğin fedakârlık gerektiren meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Köy ve mezralarda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladık. Öğretmenlik mesleğinin büyük fedakârlık gerektiren çok kutsal bir görev olduğuna yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha şahit olduk. Aydınlık geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

VEDAŞ yöneticileri; Van’ın Muradiye ilçesi Beşparmak köyü ve Bitlis’in Güroymak ilçesi Arpacık köyü, Muş’un Körpeağaç ve Hakkari’nin Akbuluk köyündeki ilkokulları ziyaret etti.

VAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.