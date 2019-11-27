Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN'da, polis ekiplerince terör ögütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile yardım edenlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 20 şüpheliye yönelik belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



VAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.