Van Büyükşehir Belediyesi, kışlak mücadelenin startını verdi

Van Büyükşehir Belediyesi, sinek ve larvalara karşı kışlak mücadelenin startını verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kış mevsiminin yaklaşmasıyla çevre ve insan sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek, hamamböceği, kene gibi zararlılara karşı ilaçlama çalışması başlattı.

İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki fosseptik çukurlar, rögarlar ve rögar kapakları 17 atomizör araçla ilaçlanıp taranırken, 4 araç ve 22 personelle düzenli bir şekilde ilaçlama yapılıyor.

Kış boyunca devam edecek olan kışlak mücadelede Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) onaylanmış çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

VAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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