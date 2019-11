-Edremit’teki mesire alanı yeni görünümüne kavuşturuldu

Van’ın Edremit Belediyesi, geçtiğimiz yıl açıldıktan sonra hor kullanılarak zarar gören ‘Piknik ve Mesire Alanı’nı bakıma alarak, yapılan düzenleme ve onarım çalışmaları sonrası yeni yüzüyle hizmete açtı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Piknik ve Mesire Alanı’nı (Maliye Kampı) kısa süre önce bakıma alınmıştı. Van’ın ilk barbekülü mesire alanı içerisindeki banklar başta olmak üzere, çöp kovaları ve lavabolardaki musluklara varıncaya kadar birçok şeye zarar verilerek, adeta kullanılamaz hale getirilmişti. İçler acısı bir durum içerisinde bulunan mesire alanına Başkan Say’ın talimatıyla anında müdahale edilmişti. Hummalı bir çalışmanın başlatıldığı alanda kırılan ve zarar verilen banklar ve çöp kovaları yenilenerek boyanırken, kadın erkek mescitleri ile musluklar ve lavabolar baştan aşağı yenilendi. Vatandaşın hortumlar aracılığı ile bulaşıklarını yıkadığı alan yerine yeni bir çeşme kazandırılırken, mesire alanının peyzaj çalışmaları ise baştan aşağı yapılarak, yeniden çim ekimi gerçekleştirildi. Tüm çalışmaların sona ermesiyle birlikte yeni görünümüyle göz dolduran piknik alanı, ziyaretçilerini bekliyor.



“Vatandaşlarımızın huzuru için mücadele ediyoruz”

Başkan İsmail Say, yeni yüzüyle adeta görenleri kendisine hayran bıraktıran ve kamuoyunda da takdirle karşılanan mesire alanının açılışını Edremit Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Açılış kurdelesinin kesimi sonrası alanda incelemelerde bulunan ve yapılan yeniliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Say, burasının Edremitliler başta olmak üzere Vanlıların akın ettiği bir alan olduğunu belirtti. Başkan Say, “Doğal mekanlara sahip en güzel ilçelerden birine sahibiz. Bölgede ve Türkiye’de Allah’ın bahşettiği en güzel nimetlere sahip olan Edremit, çevresinde vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabileceği, ailesiyle vakit geçirebileceği pek çok yere sahip. Bunlardan birisi de piknik ve mesire alanımızdır. Burası herkesin gelip ailesi ile vakit geçirebileceği bir mekan. Ama maalesef kısa süre önce gerek duyarsız davranan vatandaşlarımız, gerekse de art niyetli insanlarca tahrip edilerek zarar verilmişti. Ama biz her ne kadar zarar verilirse verilsin, yeniden yapacağız. Fakat bunu yapanların asıl kendilerine, kendi mallarına zarar verdiklerini unutmamalılar. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, burası sizlerin evi, sürekli gelip vakit geçirebileceğiniz yeri tekrar düzenli kullanmak adına, kötü emelleri için kullananlara izin vermesinler. Biz vatandaşlarımızın huzuru için mücadele ediyoruz. Kendilerinin de olumsuz görüntülere izin vermemelerini bekliyoruz. Ben tekrardan piknik ve mesire alanımızın vatandaşlarımıza, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

