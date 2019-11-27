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Van’da gıda denetim seferberliği

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmeleri denetlendi.

Van’da gıda denetim seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmeleri denetlendi.
Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ‘Denetim seferberliği’ çerçevesinde kentte faaliyette bulunan işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Harun Erez; denetlemenin birinci gününde et ve et ürünlerini, ikinci günde ise süt ve süt ürünleri işletmelerini gezdiklerini ifade ederek, "Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 22 Kasım 2019 tarihli ‘Denetim Seferliği’ konulu yazısına istinaden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 2530 Kasım 2019 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatılmış olup, bu kapsamda ilimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlanmıştır. Bu kapsamda gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde denetimler yapılmaktadır. Denetimler esnasında mevzuata aykırı durumlar hakkında idari yaptırımlar yapılacaktır” dedi.
Denetimlerin cumartesi gününe kadar süreceğini ifade eden Erez, “Denetimlerimizde alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda tüketiciler en büyük destekçilerimiz olmalıdır. Tüketicilerimiz gördükleri yanlış bir durumu Bakanlığımızın ‘Alo 174’ gıda hattını arayarak yardımcı olabilirler" ifadelerini kullandı.
Hacıoğlu Unlu Mamulleri İşletme Müdürü Ziya Yerli ise, denetimlerin gerek işletme bakımından gerekse tüketiciler bakımından önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bizlerde bu tür denetimlerin yapılmasını onaylıyoruz. Çünkü bu denetimlerin aslında hem bizim için hem de tüketiciler için faydalı olduğunu biliyoruz. Bizlerde bu anlamda elimizden geldiğince kanuna uygun hareket etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

VAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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