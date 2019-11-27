Van'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandı

DHA

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde, 4 ay önce Emre Yücebaş'ın(22) hayatını kaybettiği, 10  kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kan davasına dönüşmemesi için 3 aile, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin aracı olmasıyla barıştı.

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde, 4 ay önce Emre Yücebaş'ın(22) hayatını kaybettiği, 10  kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kan davasına dönüşmemesi için 3 aile, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin aracı olmasıyla barıştı.
Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde 4 ay önce yaşanan olayda, Tura, Yücebaş ve Keremoğlu aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Emre Yücebaş vurularak, yaşamını yitirdi. 3 aileden de 10 kişi yaralandı.  
Vanlı olan Yücebaş ve Tura ile Yüksekovalı olan Keremoğlu aileleri arasında, kan davasının yaşanmaması ve barışın sağlanması için Küressünni Aşireti ileri geleni, eski Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz ile Başkale ilçesindeki Şerefan Aşireti'nin Lideri İskender Ertuş devreye girdi. Ailelerin olumlu yaklaşması üzerine bugün Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Mollakasım Mahallesi'ndeki taziye evinde barış töreni düzenlendi.
Törene, Hakkari'deki Pinyanişi Aşireti'nin kanaat önderi olan iş adamı Teoman Zeydan, Yüksekova Büşükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Rüştü Zeydan, Doski Aşireti'nin ileri geleni eski Hakkari Milletvekili Esat Canan, Diri Aşireti'nin ileri geleni İdris Öner, Oremar Aşireti'nden İsmet Buldan ve her 2 aşirete mensup yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
KONVOY EŞLİĞİNDE MAHALLEYE GİTTİLER
Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesinden gelen aşiret ileri gelenleri ile beraberindekiler, kent merkezinde bir araya gelip, konvoyla bir kişinin hayatını kaybettiği Yücebaş Ailesi'nin yaşadığı Mollakasım Mahallesi'ne gitti. Barış töreninde, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar  yapıldı. Kan davalı Yücebaş, Tura ve Keremoğlu aileleri, birbirleriyle tokalaşarak barıştı.
ZEYDAN: İNŞALLAH BU TÜR TALİHSİZ OLAYLAR BİR DAHA YAŞANMAZ
Hakkari'deki Pinyanişi Aşireti'nin kanaat önderi Teoman Zeydan, 4 ay önce üç aile arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Yaşanan bu olayda yaralılar da vardı. Bölgemizde böyle talihsiz bir şeyin yaşanması hepimizi çok üzmüş. Yücebaş ailesi kadar hepimiz üzüldük. Her iki aile de bizim için aynı yakınlıkta. Biz de onları barıştırmak için buradayız. Aileler arasındaki bu husumetin son bulmasında emeği geçen herkese Allah razı olsun.Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın"dedi.
Küresünni Aşireti'nin ileri geleni eski Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz da, komşular arasında ufak bir tartışma sonucunda konunun büyüdüğünü ifade ederek, "Bu olayda 22 yaşında bir gencimiz hayatını kaybetti. Tabii ki kalkıp buna karşı mukaveme etmek, karşılıklı bu işi sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur. Dinimizde de caiz değildir. Bizler bu konuda birlik ve beraberliği sağlayabilmek için burada toplandık. Bu iki aileyi bir arada tutmayı, kardeşliği esas kılarak, kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmeyi uygun gördük ve bu işlemin sonucunu kardeşliğe dönüştürmek için buradayız. Dinimizin gereği de budur. Yücebaş ve Tura ile Kerem ailelerini barıştırdık. Bu konuda emeği geçen değerli İskender Ertuş'a ve katılan herkese teşekkür ediyorum"diye konuştu.
Şerefan Aşireti'nin Lideri İskender Ertuş ise barışın sağlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür ederek, "Bizleri kırmayıp bir araya gelen aşiretlerin ileri gelenleri ve ailelerden Allah razı olsun. İnşallah bir daha böyle tatsız bir olay yaşanmaz" ifadelerini kullandı.
Barışın ardından kabalalık Van'da bir lokantada verilen barış yemeğine katıldı.  

VAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:32
  • AKŞAM 16:54
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Van’ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu
Van'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Van'da husumetli aileler barıştırıldı
Vali Bilmez muhtarlarla buluştu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Sınırlı imkanlarla sınırlı kaynaklarla sınırsız sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız”
YEREL HABERLER Vali Bilmez muhtarlarla buluştu Van Valisi ve ...
Van’da gıda denetim seferberliği
YEREL HABERLER Van’da gıda denetim seferberliği
Dereden kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldı
YEREL HABERLER Dereden kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ...
-Edremit’teki mesire alanı yeni görünümüne kavuşturuldu
YEREL HABERLER -Edremit’teki mesire alanı yeni görünümüne ...
İpekyolu’nda kaldırım ve yol işgali denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda kaldırım ve yol işgali denetimi
Van Büyükşehir Belediyesi, kışlak mücadelenin startını verdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi, kışlak mücadelenin ...
Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı
YEREL HABERLER Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı
VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ...
Van’da PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına operasyon
YEREL HABERLER Van’da PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına operasyon
Özalp ilçesinde ilk defa katarakt ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde ilk defa katarakt ameliyatı yapıldı
Gevaşlı çocuklar ve gençler ilk defa paraşütle uçtu
YEREL HABERLER Gevaşlı çocuklar ve gençler ilk defa paraşütle uçtu
Van’da “aile içi iletişim” semineri
YEREL HABERLER Van’da “aile içi iletişim” semineri
Uzmanlar uyardı: “Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: “Kış lastiği için 1 Aralık tarihini ...
Van’da aranan 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van’da aranan 12 kişi yakalandı
Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçede daha yol çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçede daha yol ...
Tüm Spor Adamları Derneği 44'ncü şubesini Van'da açtı
YEREL HABERLER Tüm Spor Adamları Derneği 44'ncü şubesini Van'da açtı
Başkan Vekili Aslan, ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan, ziyaretlerini sürdürüyor
Van’da matematik profesörleri yetişecek
YEREL HABERLER Van’da matematik profesörleri yetişecek
Van'da deprem şehidi öğretmenlerden geriye kalan mektup ağlattı
YEREL HABERLER Van'da deprem şehidi öğretmenlerden geriye kalan ...
Göllü Mahallesi’nin su kanalı problemi çözüldü
YEREL HABERLER Göllü Mahallesi’nin su kanalı problemi çözüldü
Van’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim” semineri
YEREL HABERLER Van’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim” ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X