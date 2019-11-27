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Vali Bilmez muhtarlarla buluştu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin ...

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; taleplerin sınırsız, imkanların da sınırlı olduğunu belirterek, "Sınırlı imkanlarla sınırlı kaynaklarla sınırsız sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.

Vali Bilmez muhtarlarla buluştu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Sınırlı imkanlarla sınırlı kaynaklarla sınırsız sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; taleplerin sınırsız, imkanların da sınırlı olduğunu belirterek, “Sınırlı imkanlarla sınırlı kaynaklarla sınırsız sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız” dedi.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Bilmez, muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini vurgulayarak, kentte yapılan algı operasyonlarına karşı muhtarlarla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi. Toplantıda muhtar saylarını sınırlı tuttuklarını, ancak daha çok toplantı yaparak tüm muhtarlarla bir araya geleceklerini belirten Vali Bilmez, “Muhtarlarla sık sık bir araya gelerek sorunları dinleyeceğiz, kendimizi anlatacağız, onların sorularına cevap vereceğiz, hep birlikte muhtarlarımızın görev yaptığı yerle ilgili çözüm noktaları arayacağız. Burada yaptığımız toplantı iş toplantısı değil, bu kentin kanaat önderi olan, köyünün, mahallesinin sorunlarıyla ilgilenen, bizimde gözümüz, kulağımız olan kişilerle bir araya gelerek kentimizin röntgenini çekmek, kente vermek istediğimiz mesajı sizler üzerinden mahalle ve köylülerimize ulaştırmaktır. Kamu hizmetlerinin daha verimli, daha etkin bir şekilde yapılması, sorunlarımızda bir öncelik sıralamasının yapılması, hem belediye başkanı sıfatıyla hem Van Valisi sıfatıyla bu kenti yönetirken, sizlerle daha çok fikir alışverişinde bulunmak ve bu kenti sizlerle birlikte yönetmeye çalışacağız” dedi.

“Sınırlı imkânlarla sınırsız sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız”
Mahalle muhtarlarıyla farklı gruplar halinde bir araya gelerek kentteki sorunları masaya yatıracaklarını ifade eden Vali Bilmez, “İlk grup olarak Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçesinin bir kısım muhtarlarıyla bugün bir araya geldik. İnşallah daha sonra da diğer muhtarlarımızla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Sayıyı çok fazla tutmadık ki, buraya gelen her muhtar arkadaşımızı dinleyebilelim. Bütün muhtarlarımızla bir anda toplantı gerçekleştirdiğimiz zaman muhtarlarda sorunlarını dile getiremiyor. Bizler de onlarla temas kuramıyoruz. Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Sağlık Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürümüz var. Bunun yanı sıra belediyemizin genel sekreteri, VASKİ Genel Müdürü ve ilgili daire başkanları burada. Bizim dile getirdiğimiz sorunları, onlar not alacaklar, eğer varsa bir cevabı burada verecekler, değilse onu gündemine alacaklar ve takip edecekler. Her talebi de yerine getirebilme imkânımız yok. Kurumların bütçesi de aile bütçesi gibidir. Talepler sınırsız, imkanlar sınırlı, işte ekonomi de buna deniliyor. Sınırlı imkanlarla sınırlı kaynaklarla sınırsız sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız” diye konuştu.

“691 muhtarımızla farklı periyotlarda bir araya geleceğiz”
Muhtarlar üzerinde mahalle sakinlerinin ciddi bir baskısı olduğunun altını çizen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şunları söyledi:
“Bu toplantılarımızda hem siz o emanet aldığınız mesajları muhataplarına iletmiş olursunuz, hem bizim sizin üzerinizden mahalle ve köyde yaşayan vatandaşlarımıza mesajlarımızı net ulaştırırız. İlimizde zaman zaman çok yanlış algılarla gerçekler saklanabiliyor veya yanlış dedikodularla piyasada farklı algılar da oluşturulduğuna şahit oluyoruz. Bu yüzden birinci ağızdan sizin aklınıza gelen, piyasada konuşulan soruları siz soracaksınız biz de cevaplayacağız. İnşallah 691 muhtarımızla farklı periyotlarda sırayla bir araya geleceğiz. Belediyemizin bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığımız var. Onu bugün burada olanlar da olmayanlar da bir muhtarımızın bir talebi olduğunda, o daire başkanlığına gidecek ki şu anda da gidiliyor, o talebini alacak, belediyenin hangi birimini ilgilendiriyorsa o talep o birime ulaşacak ve taleple yakından ilgilenilecek.”
İskele Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammed Fuat Türkman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, ilgili kurum müdürleri ve daire başkanları ile İpekyolu, Edremit, Tuşba ilçesine bağlı mahalle muhtarları katıldı.
Toplantı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yaptığı açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

VAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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