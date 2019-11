Van'da husumetli aileler barıştırıldı

Van merkez Tuşba ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Tarla sulama nedeniyle 3 ay önce Yücebaş, Keremoğlu ve Kulu aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölmesi 7 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Van eski milletvekili Mustafa Kaçmaz, kanaat önderi İskender Ertuş ve ölen gencin dayısı Ramazan Üçbaş'ın girişimleri sonucu Mollaksım Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi. Barış törenine Van eski milletvekili Mustafa Kaçmaz, Başkale Belediyesi eski Başkanı, kanaat önderi İskender Ertuş, Hakkari eski milletvekili Esat Canan, olayda hayatını kaybeden Emre Yücebaş'ın babası Murat Yücebaş, dayısı Ramazan Üçbaş, akrabaları, komşuları, karşı tarafın aileleri katıldı.

Okunan Kur'anı Kerim'in ardından bir konuşma yapan barışın mimarlarından eski milletvekili Mustafa Kaçmaz, 27 Ağustos 2019 tarihinde merkeze bağlı Mollakasım Mahallesi’nde istemeyen bir olay yaşandığını söyledi. İki komşu arasında ufak bir tartışma sonucunda konunun biraz büyüdüğünü ve istenmeyen sonuçların meydana geldiğini ifade eden Kaçmaz, “İçimizde de 22 yaşında bir gencimiz şehit oldu. Tabii ki burada bundan dolayı kalkıp buna karşı mukabele etmek karşılıklı bu işi sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur, dinimizde ne caiz değildir. Şimdi bizler bu konuda birlik beraberliği sağlayabilmek için hep birlikte sizlerin de eşliğinde burada toplandık. Bu iki aileyi bir arada tutmayı kardeşliği esas kılarak, kardeşlik bağları yeniden tesis etmeyi uygun gördük ve bu işlemin sonucunu kardeşliğe dönüştürmek için buradayız. Dinimizde de bu gereklidir, dinimizin gereği de budur. Dinimizde kırgınlık küskünlük üç gündür. Ama bu olay bir müddet sürdü. Tabii ki sürdüğü süre içerisinde bu işe ılımlı bakan, bakan dostlarımız da vardı, ılımsız bakıp ortalığı karıştıran insanlar da vardı. Ben her zaman olaylarda şunu istiyorum” dedi.



“Kanı kanla yıkamazlar kanı suyla yıkarlar”

Eski milletvekili Mustafa Kaçmaz, "Allah rızası için diyorum hiçbir zaman böyle olaylara tahrik edecek ve böyle olaylarda işi alevlendirici bir hareket içinde olmayalım. Bu olayları her zaman kanı kanla yıkamazlar kanı suyla yıkarlar. Onların sonucunu iyilikle birlik beraberlikle sonuçlandırmamız gerekmektedir. Tabii Allah'ın takdiridir bizler insanız Yüce Rabbimiz her birimize bir yazgı yazmıştır. Biz geçmişimizi şu andan itibaren çok iyi biliyoruz, ama bir salise sonra geleceğimizi bilmiyoruz. Onu da yazılan yazgı içerisinde Allah'ın takdiri ile biz bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Bu olayın da olacağı vardı. Bunu ben bir Allah'ın yazgısı olarak görüyorum. Bu olay bu noktaya geldi. Şimdi ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli dostlarım Allah rızası için elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Her zaman kardeş de yaşamalıyız. Komşularımın bir köye girildiği zaman ben o köyün girişinde ikamet eden herkesi bir aile olarak görüyorum. Herkes ayrı ayrı ırktan, soydan olabilir ama köyde yaşıyorsa bir aile sayılır. Bu ailelerin her zaman karşılıklı anlayış ve birbirlerine sevgi saygı ölçüler içerisinde yaşamaları gerekir. Sabır her zaman selamettir. Her konuda çok ufak tefek tartışmalarda da sabır dememiz lazım Allah'ın sabrını defalarca da getirmemiz lazım. Ama nedense gençlerimiz biraz tahrik edicidir. Gençlerimizin kanı sıcaktır, gençlerimize de her zaman sahip çıkacağız, onları iyi eğiteceğiz. Kötülüğün sonu her zaman kötülüktür. Kötülükten ziyade kardeşlik dinimizde de, toplumumuzda da yaşamımızda da esastır. Kardeşliği ön plana çıkaracağız. Ben bundan dolayı sevincimi mutluluğumu kelimelerle ifade ederim diyorum. Gerçekten çok sevinçliyim, çok mutluyum. Her zaman öyle Allah bize mutlu günleri mutlulukları nasip etsin diyorum. Burada iki aile Yücebaş ailesi ve Tura ailesi ile Keremoğlu ailesi arasında karşı karşıya oturan arasında bu olay vuku buldu. Şimdi bu iki aileyi burada huzurlarınıza karşı karşıya getirdik ve bu iki aileyi kucaklaştıracağız, barıştıracağız ve iki aile bundan böyle eğer bizi kırmazlarsa çok değerli emeği geçen birlikte konuya el attığımız değerli İskender Bey'in büyük başarı ve katkılarıyla biz bu konuda bu iki aileyi buraya getirdik. Bizim bu iki aileden ikimizin bir talebi var. Bu iki aile bundan sonra öyle bir aile olacaklar ki topluma Van’a örnek bir aile olacaklar. Bu dileklerimle hepinizi sevgi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum” dedi.

İskender Ertuş ve Esat Canan yaptıkları konuşmanın ardından husumetli aileleri birbirleriyle tokalaştırdı. Barış programı Keremoğlu ailesinin verdiği yemeğin ardından sona erdi.

