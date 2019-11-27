Van’da geleceğin diş hekimlerine beyaz önlük giydirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’da geleceğin diş hekimlerine beyaz önlük giydirildi

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 20192020 eğitim öğretim yılı birinci sınıf öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Van’da geleceğin diş hekimlerine beyaz önlük giydirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 20192020 eğitim öğretim yılı birinci sınıf öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.
Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen önlük giydirme törenine Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, akademisyenler, öğrenci ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Programda bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 2008 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin şu ana kadar birçok öğrenciyi yetiştirerek mezun ettiğini belirtti. Dünya Diş Hekimliği Günü’nü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutlayan Rektör Şevli, “Üniversite sınavını kazanarak diş hekimliği bölümünü kazanan ve üniversitemizi tercih eden birinci sınıf öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bugün öğrencilerimize ilk beyaz önlüklerini giydirdik. Beyaz önlük; temiz, etik kuralara bağlı, vatanını, milletini seven ve hasta haklarına riayet eden, ak yolda ilerleyecek bir adımdır. Öğrencilerimizin 5 yılın sonunda çok iyi yetişeceklerine inanıyorum. Öğrencilerimiz mesleğin gerektirdiği bütün adımları burada akademisyenlerimizin desteğiyle öğreneceklerdir” dedi.
Beyaz önlüğün hekimliğin simgesi haline geldiğini dile getiren Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise, “Bugün giydiğiniz bu beyaz önlükler, hekimlikle özleşmiştir. Bu beyaz önlük; dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın simgesidir. Siz bu önlüğü giyerek bu mesleğe adım atıyorsunuz. Diş hekimliği yalnızca bir meslek değildir, diş hekimliği hekimliktir, bilimdir, sanattır, estetiktir ve bir yaşam biçimidir. Birer hekim olarak ilkeleriniz, çalışkanlık, dürüstlük, insan hakları ve etik değerlere saygı olmalıdır. Her ne iş yapıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun, insan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun. Hiç unutmayın dürüst, çalışkan, üretken insan bir değerdir. Kendinizi arkadaşlarınıza, ailenize inanın, güvenin ve zorluklarla mücadele etme gücünü hiç kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki iyi ve başarılı bir insan olmak çaba ister, bunun için uğraşın. Göz bebeği öğrencilerimiz sizleri geleceğimizin ümidi, mesleğinizin ışıklı çiçekleri olarak görüyoruz. Bizler Türkiye’nin güçlü, zengin ve müreffeh yarınlara sizlerin sayesinde olacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Tören konuşmaların ardından öğrencilere önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi.

VAN

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:32
  • AKŞAM 16:54
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Van’ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu
Van'da husumetli aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Van'da husumetli aileler barıştırıldı
Vali Bilmez muhtarlarla buluştu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Sınırlı imkanlarla sınırlı kaynaklarla sınırsız sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız”
YEREL HABERLER Vali Bilmez muhtarlarla buluştu Van Valisi ve ...
Van'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Van'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandı
Van’da gıda denetim seferberliği
YEREL HABERLER Van’da gıda denetim seferberliği
Dereden kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldı
YEREL HABERLER Dereden kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ...
-Edremit’teki mesire alanı yeni görünümüne kavuşturuldu
YEREL HABERLER -Edremit’teki mesire alanı yeni görünümüne ...
İpekyolu’nda kaldırım ve yol işgali denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda kaldırım ve yol işgali denetimi
Van Büyükşehir Belediyesi, kışlak mücadelenin startını verdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi, kışlak mücadelenin ...
Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı
YEREL HABERLER Van'dan Katar'a küçükbaş ihracatı
VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ...
Van’da PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına operasyon
YEREL HABERLER Van’da PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasına operasyon
Özalp ilçesinde ilk defa katarakt ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde ilk defa katarakt ameliyatı yapıldı
Gevaşlı çocuklar ve gençler ilk defa paraşütle uçtu
YEREL HABERLER Gevaşlı çocuklar ve gençler ilk defa paraşütle uçtu
Van’da “aile içi iletişim” semineri
YEREL HABERLER Van’da “aile içi iletişim” semineri
Uzmanlar uyardı: “Kış lastiği için 1 Aralık tarihini beklemeyin”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: “Kış lastiği için 1 Aralık tarihini ...
Van’da aranan 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van’da aranan 12 kişi yakalandı
Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçede daha yol çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 3 ilçede daha yol ...
Tüm Spor Adamları Derneği 44'ncü şubesini Van'da açtı
YEREL HABERLER Tüm Spor Adamları Derneği 44'ncü şubesini Van'da açtı
Başkan Vekili Aslan, ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan, ziyaretlerini sürdürüyor
Van’da matematik profesörleri yetişecek
YEREL HABERLER Van’da matematik profesörleri yetişecek
Van'da deprem şehidi öğretmenlerden geriye kalan mektup ağlattı
YEREL HABERLER Van'da deprem şehidi öğretmenlerden geriye kalan ...
Göllü Mahallesi’nin su kanalı problemi çözüldü
YEREL HABERLER Göllü Mahallesi’nin su kanalı problemi çözüldü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X