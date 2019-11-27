Van’da geleceğin diş hekimlerine beyaz önlük giydirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 20192020 eğitim öğretim yılı birinci sınıf öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen önlük giydirme törenine Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, akademisyenler, öğrenci ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisiyle devam etti. Programda bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 2008 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin şu ana kadar birçok öğrenciyi yetiştirerek mezun ettiğini belirtti. Dünya Diş Hekimliği Günü’nü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutlayan Rektör Şevli, “Üniversite sınavını kazanarak diş hekimliği bölümünü kazanan ve üniversitemizi tercih eden birinci sınıf öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bugün öğrencilerimize ilk beyaz önlüklerini giydirdik. Beyaz önlük; temiz, etik kuralara bağlı, vatanını, milletini seven ve hasta haklarına riayet eden, ak yolda ilerleyecek bir adımdır. Öğrencilerimizin 5 yılın sonunda çok iyi yetişeceklerine inanıyorum. Öğrencilerimiz mesleğin gerektirdiği bütün adımları burada akademisyenlerimizin desteğiyle öğreneceklerdir” dedi.

Beyaz önlüğün hekimliğin simgesi haline geldiğini dile getiren Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise, “Bugün giydiğiniz bu beyaz önlükler, hekimlikle özleşmiştir. Bu beyaz önlük; dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın simgesidir. Siz bu önlüğü giyerek bu mesleğe adım atıyorsunuz. Diş hekimliği yalnızca bir meslek değildir, diş hekimliği hekimliktir, bilimdir, sanattır, estetiktir ve bir yaşam biçimidir. Birer hekim olarak ilkeleriniz, çalışkanlık, dürüstlük, insan hakları ve etik değerlere saygı olmalıdır. Her ne iş yapıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun, insan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun. Hiç unutmayın dürüst, çalışkan, üretken insan bir değerdir. Kendinizi arkadaşlarınıza, ailenize inanın, güvenin ve zorluklarla mücadele etme gücünü hiç kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki iyi ve başarılı bir insan olmak çaba ister, bunun için uğraşın. Göz bebeği öğrencilerimiz sizleri geleceğimizin ümidi, mesleğinizin ışıklı çiçekleri olarak görüyoruz. Bizler Türkiye’nin güçlü, zengin ve müreffeh yarınlara sizlerin sayesinde olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Tören konuşmaların ardından öğrencilere önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi.

VAN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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