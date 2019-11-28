Van’da 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince 1 Ekim25 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 163 bin 384 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1 Ekim25 Kasım 2019 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 69 operasyonda toplam 163 bin 384 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili 120 şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek’ suçundan adli işlem yapılmıştır” denildi.

VAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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