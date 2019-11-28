Türkiye ile İran arasında ‘55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı’ Van’da başladı

Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasında iki gün boyunca Van’da gerçekleştirilecek ‘55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı’nın görüşmeleri başladı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı öncesi İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti bir süre valilik makamında misafir etti. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Vali Bilmez ve Fermandar Abidi, makamda kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra Ali Paşa Toplantı Salonunda terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve sınır güvenliği konularının görüşüleceği alt güvenlik komite toplantısı basına kapalı devam etti.

İki gün sürecek görüşmelerin ardından toplantı, mutabakat metni imza töreniyle sona erecek.

Toplantıya Van heyetinden Vali Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 6. Hudut Tugay Komutanı, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü ve İl Göç İdaresi Müdürü katıldı.

VAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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