Kırgız asıllı güvenlik korucusu kazada öldü

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Kırgız asıllı Mesut Ufuk (25), motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle Erciş'ten Altındere Mahallesi'ne doğru yola çıkan güvenlik korucusu Mesut Ufuk kaza yaptı. Kırgız asıllı Ufuk, olay yerinde hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 2 yıldır güvenlik korucusu olarak görev yapan Ufuk, Altındere Mahallesi'nde toprağa verildi.



VAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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