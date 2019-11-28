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Müdür Sünnetçioğlu’ndan çağrı merkezine ziyaret

İHA

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentte 150 gencin istihdam edildiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) lokasyonu olan çağrı merkezini ziyaret etti.

Müdür Sünnetçioğlu’ndan çağrı merkezine ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentte 150 gencin istihdam edildiği Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) lokasyonu olan çağrı merkezini ziyaret etti.
Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, beraberindeki Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Taman ve MHRS Van Kontrol Teşkilatı Başkanı Çetin Yüce ile MHRS Van Lokasyonu Çağrı Merkezi Global Grup çalışanlarını ziyaret etti. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığının çağrı karşılama merkezlerinin verdiği hizmetleri yerinde inceleyerek, “Hastaları kolay yoldan randevu almaları için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 Çağrı Merkezi gibi yöntemlere teşvik etmek lazım. Vatandaşların hastanelere giderek mağduriyet yaşamamaları için Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3. basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için çağrı merkezini arayarak canlı operatörlerden veya web üzerinden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekler. MHRS’nin amacı, hastanelerde daha iyi bir kaynak planlaması (iş gücü ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli planlanması) yapılarak vatandaş/hasta memnuniyetinin arttırılması, hastanelerde kuyrukların azaltılmasıdır. Hastanelerde kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi (iş gücü, makine ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli uygulanması) suretiyle; sağlık hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin artırılması açısından MHRS verileriyle sağlık politikaları geliştirilmesine yardımcı olunmasıdır” diye konuştu.
Ziyaret esnasında, çalışanlarla bir araya gelerek gelen çağrıları dinleyen Sünnetçioğlu, çalışanlara eşlik ederek hasta yakınına randevu verdi.

VAN

28 Kasım 2019 Perşembe

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