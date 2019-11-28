Van’da meyve ve sebze kurutma makinesi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’da meyve ve sebze kurutma makinesi yapıldı

İHA

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyet gösteren yabancı bir firma tarafından meyve ve sebze kurutma makinesi yapıldı.

Van’da meyve ve sebze kurutma makinesi yapıldı

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyet gösteren yabancı bir firma tarafından meyve ve sebze kurutma makinesi yapıldı.
2016'da 9 milyon 200 bin euro'luk 'Van İŞGEM Büyüyor' projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimcilerin rağbet göstermesi kentin ekonomisine katkı sunarken, üretilen yeni teknolojik cihazlar da insan hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren yabancı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley; meyve, sebze ve otları kurutmak için bir cihaz geliştirdi. Kısa sürede kurutma imkanı sağlayan yerli ve milli cihazın ArGe çalışmalarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent'te tamamladıklarını ifade eden Dr. Mehrdad Fojlaley, çok iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Cihazın en büyük özelliklerinden birinin enerji tüketiminin çok az ve antibakteriyal olması olduğunu vurgulayan Fojlaley, seri üretime geçtiklerini söyledi. İleriki zamanlarda cihazın evlere uygun olanlarını üreteceklerini belirten Fojlaley, “20 dakika ile bir saat arasında sebze ve meyve kurutabilir. Bu süre sebze ve meyvenin cinsine göre değişiyor. Herhangi bir kimyasal madde kullanmadığımız için meyveler çok doğal ve kendi aromasını koruyor” dedi.
Dünyada bir ilki gerçekleştirerek elektromanyetik sistemiyle çalışan ev tipi kurutma cihazı üreteceklerini vurgulayan Fojlaley, “Bu cihazın farklı tipleri bulunuyor. Bu kapsamda bizler dünyada ilk defa belki elektromanyetik sistem ile ev tipi kurutma cihazını üreteceğiz. Bu cihazda sebze ve meyve kurutma işlemi yapıldığı gibi normal diğer fırınların yaptığı işlevi de görebilecektir” ifadelerini kullandı.
Van’ın bir tarım şehri olması nedeniyle bu cihazın kent için önemli olduğuna dikkat çeken Fojlaley, “Türkiye bir tarım ülkesi olmakla birlikte Van tarımıyla önemli şehirlerden birisi. Bu anlamda bu meyve ve sebze kurutma cihazı yöre halkına önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.
Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise Türkiye’de ilk kez farklı bir metotla meyveleri ve bitkileri aroması yok olmadan kısa sürede ve hijyenik ortamlarda kurutacak bir cihazın geliştirildiğini dile getirerek, “Bu cihaz sayesinde hem meyve hem sebze üreticilerimiz ciddi anlamda ürün maliyetlerini aşağı çekerek pazarda daha ciddi yer alacaklarına inanıyoruz. Bu teknolojik ve yeni bir ürün. Türkiye’de ilk kez Van İŞGEM’de üretmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah ülke ekonomisine ve ülke insanına faydası olur. Ben bu çerçevede yeni iş fikri olan, inovatif içeren ve yenilikçi iş fikirleri olan tüm girişimcilerimizi ilimize bekliyoruz” diye konuştu.

VAN

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:32
  • AKŞAM 16:54
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı
Kızılaydan 98 öğrenciye mont ve bot
YEREL HABERLER Kızılaydan 98 öğrenciye mont ve bot
Müdür Sünnetçioğlu’ndan çağrı merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan çağrı merkezine ziyaret
Van'da üniversite öğrencilerinden, miniklere hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Van'da üniversite öğrencilerinden, miniklere hijyen ...
Başkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Başkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Dilenci değil ayaklı banka Dilencinin üzerinden 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, altın hesabı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir evrakı çıktı
YEREL HABERLER Dilenci değil ayaklı banka Dilencinin üzerinden 196 ...
Van'da İran ile 55. Alt Güvenlik Toplantısı
YEREL HABERLER Van'da İran ile 55. Alt Güvenlik Toplantısı
Van’daki köy okulu öğrencilerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Van’daki köy okulu öğrencilerine hijyen eğitimi
Van’da vektörle mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da vektörle mücadele çalışması
Van’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele çalışması
Edremit’te duygu sömürüsüne zabıta engeli
YEREL HABERLER Edremit’te duygu sömürüsüne zabıta engeli
Kırgız asıllı güvenlik korucusu kazada öldü
YEREL HABERLER Kırgız asıllı güvenlik korucusu kazada öldü
'Köyde Survivor' yarışması
YEREL HABERLER 'Köyde Survivor' yarışması
Van’da 60 bin öğrenci sinemayla buluştu
YEREL HABERLER Van’da 60 bin öğrenci sinemayla buluştu
Polisin ikna ettiği 2 PKK'lı, ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Polisin ikna ettiği 2 PKK'lı, ailelerine teslim ...
Yazar Aslı Tohumcu, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Aslı Tohumcu, öğrencilerle buluştu
Türkiye ile İran arasında ‘55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı’ Van’da başladı
YEREL HABERLER Türkiye ile İran arasında ‘55. Alt Güvenlik Komite ...
İkna edilen örgüt mensupları ailelerine kavuştu İki örgüt mensubu, aileleriyle gözyaşları arasında buluştu
YEREL HABERLER İkna edilen örgüt mensupları ailelerine kavuştu İki ...
'Köyde Survivor' yarışması Survivor oyununun özellikle el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER 'Köyde Survivor' yarışması Survivor oyununun ...
VASKİ’den işletmelere sıkı denetim
YEREL HABERLER VASKİ’den işletmelere sıkı denetim
Yerli meyve ve sebze kurutma makinesi yaptılar
YEREL HABERLER Yerli meyve ve sebze kurutma makinesi yaptılar
Öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik’’ ...
Gevaş’ta keklik avcısına ceza
YEREL HABERLER Gevaş’ta keklik avcısına ceza
Edremit’te ‘Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ start aldı
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ start ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X