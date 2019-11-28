Van’da meyve ve sebze kurutma makinesi yapıldı

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyet gösteren yabancı bir firma tarafından meyve ve sebze kurutma makinesi yapıldı.

2016'da 9 milyon 200 bin euro'luk 'Van İŞGEM Büyüyor' projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimcilerin rağbet göstermesi kentin ekonomisine katkı sunarken, üretilen yeni teknolojik cihazlar da insan hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren yabancı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley; meyve, sebze ve otları kurutmak için bir cihaz geliştirdi. Kısa sürede kurutma imkanı sağlayan yerli ve milli cihazın ArGe çalışmalarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent'te tamamladıklarını ifade eden Dr. Mehrdad Fojlaley, çok iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Cihazın en büyük özelliklerinden birinin enerji tüketiminin çok az ve antibakteriyal olması olduğunu vurgulayan Fojlaley, seri üretime geçtiklerini söyledi. İleriki zamanlarda cihazın evlere uygun olanlarını üreteceklerini belirten Fojlaley, “20 dakika ile bir saat arasında sebze ve meyve kurutabilir. Bu süre sebze ve meyvenin cinsine göre değişiyor. Herhangi bir kimyasal madde kullanmadığımız için meyveler çok doğal ve kendi aromasını koruyor” dedi.

Dünyada bir ilki gerçekleştirerek elektromanyetik sistemiyle çalışan ev tipi kurutma cihazı üreteceklerini vurgulayan Fojlaley, “Bu cihazın farklı tipleri bulunuyor. Bu kapsamda bizler dünyada ilk defa belki elektromanyetik sistem ile ev tipi kurutma cihazını üreteceğiz. Bu cihazda sebze ve meyve kurutma işlemi yapıldığı gibi normal diğer fırınların yaptığı işlevi de görebilecektir” ifadelerini kullandı.

Van’ın bir tarım şehri olması nedeniyle bu cihazın kent için önemli olduğuna dikkat çeken Fojlaley, “Türkiye bir tarım ülkesi olmakla birlikte Van tarımıyla önemli şehirlerden birisi. Bu anlamda bu meyve ve sebze kurutma cihazı yöre halkına önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise Türkiye’de ilk kez farklı bir metotla meyveleri ve bitkileri aroması yok olmadan kısa sürede ve hijyenik ortamlarda kurutacak bir cihazın geliştirildiğini dile getirerek, “Bu cihaz sayesinde hem meyve hem sebze üreticilerimiz ciddi anlamda ürün maliyetlerini aşağı çekerek pazarda daha ciddi yer alacaklarına inanıyoruz. Bu teknolojik ve yeni bir ürün. Türkiye’de ilk kez Van İŞGEM’de üretmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah ülke ekonomisine ve ülke insanına faydası olur. Ben bu çerçevede yeni iş fikri olan, inovatif içeren ve yenilikçi iş fikirleri olan tüm girişimcilerimizi ilimize bekliyoruz” diye konuştu.

VAN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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