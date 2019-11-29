Van’da 28 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Çatak’ta 15 ve Gürpınar’da 12 olmak üzere toplam 28 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van ve Muş’ta 8, Bitlis’te 6 ve Hakkâri’de ise 7 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

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