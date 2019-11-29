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Van kedilerinin dünya çapında popülerliği arttı Güzellik yarışmasıyla ismini tüm dünyaya duyuran Van ...

İHA

İstanbul'da düzenlenen uluslararası kedi güzellik yarışmasında güzelliklerini dünyaya kanıtlayan Van kedilerinin son zamanda popülerliği arttı.

Van kedilerinin dünya çapında popülerliği arttı Güzellik yarışmasıyla ismini tüm dünyaya duyuran Van kedileri son dönemde ilgi odağı oldu

İstanbul’da düzenlenen uluslararası kedi güzellik yarışmasında güzelliklerini dünyaya kanıtlayan Van kedilerinin son zamanda popülerliği arttı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası'nda bakımı titizlikle yapılan ‘Su' ve kardeşi ‘Başak’ isimli kediler, İstanbul'da düzenlenen uluslararası güzellik yarışmasında 15 farklı ülkeden yaklaşık 200 kedi ırkı arasında bütün ödülleri alarak iyi bir derece elde etmişti. En iyi dereceyle dönen kardeş kediler, Van Kedi Villası’ndaki kedilere olan ilgiyi de artırmış oldu. Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, ilk defa katıldıkları uluslararası bir yarışmada en iyi ödüllere layık görüldü. Van kedilerinin popülerlik seviyesinin artması, uluslararası anlamda kentin tanıtımına büyük katkı sağlamaya başladı.

“Van kedisi çok popüler hale geldi”
İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, ilk defa katıldıkları uluslararası yarışmayla birlikte Van kedilerinin popüler hale geldiğini belirtti. Van Kedi Villası’na gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşandığını ifade eden Kaya, “Van kedisi ilk defa uluslararası bir güzellik yarışmasına katıldı. Bu yarışma ise bizim için çok önemliydi. Van kedileri bizim için en güzeller, ama bunun uluslararası düzeyde tescillenmesi mutluluk kaynağı oldu. Yarışmaya Su ve Başak isimli iki kardeş kediyle katılmıştık. ‘Su’ isimli kedimiz bu yarışmada birinci oldu. Birincilikle birlikte Van kedisi çok popüler hale geldi. Van Kedi Villası’na gelen ziyaretçi sayısında hatırı sayılır düzeyde bir artış oldu. Her gelen ziyaretçi Su ve Başak isimli kedileri soruyor. Biz de Su çok. Bizim bütün kedilerimiz derecelik güzel kedilerdir. Ancak medyatik olan Su isimli kedimiz ziyaretçi çekiyor” dedi.

“Van kedisi şehrimizle özdeşleşen bir hayvandır”
Van kedilerinin kentle özdeşleştiğini ve kentin tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Kaya, “Dolayısıyla bu hem Van’ın tanıtımına hem turizmine hem de insanların Van’a gelmesi için en önemli sebeplerden oldu. İnsanlar güzellikleri yerinde görmek istiyor. Bu da Van’ın ekonomisine katkı sağlayacak bir potansiyel ve kültürel mirastır” diye konuştu.

“Tatil günlerinde ziyaretçi sayısı artıyor”
Ara tatil döneminde Van Kedi Villası’nda çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını anımsatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ziyaretçi profilimiz aileler, çocuklar ve kente gelen yerli turistlerden oluşuyor. Dolayısıyla da ara tatilde ziyaretçi sayımız çok fazlaydı. İnsanların çocuklarına hayvan sevgisini aşılamaları, Van’da ziyaret edilecek yerler arasında Van Kedi Villası’nın gelmiş olması özellikle tatil günlerinde ziyaretçi sayımızı artırıyor.”

VAN

29 Kasım 2019 Cuma

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