Su sevincini dengbejlerle kutladılar

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi’ne yeni su hattı çekilmesi, dengbejlerin (ozan) seslendirdiği klamlarla (şarkı) kutlandı.

Soğuk ve karlı havalarda bile çalışmalarına ara vermeden devam eden VASKİ ekipleri, bilhassa kırsal mahallelerde susuzluk çeken yerleşim yerlerinde yoğun mesai harcıyor. VASKİ ekipleri, Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi’ne yeni su hattı çekerken, mahalle sakinleri de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin çalışması sırasında dengbejler de sevinçlerini şarkılar seslendirerek dile getirdi.

VASKİ ekipleri, içme suyu konusunda sıkıntı çeken Hacıköy Mahallesi’ne bin metrelik ek su hattı çekti. Ekiplerin zorlu şartlarda çalıştığını gören mahalle halkı, yardım için harekete geçti. Çoğu vatandaş ekiplerin çalışmalarına bizzat katılırken, kimileri de soğuk ve karlı havada semaver yakarak çalışanlara çay ikramında bulundu.

Mahalle Muhtarı Nasır Koyuncu ile Belediye Meclis Üyesi Aydın Koyuncu da, çalışmalar sırasında ekipleri yalnız bırakmayarak emeği geçenlere teşekkür ettiler.

VAN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:54

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.